В Баварии вводят «новый полицейский порядок»

Берлин, , 10:53 — REGNUM Закон о «новом полицейском порядке» (НПП) был принят большинством голосов в парламенте Баварии 15 мая, сообщает Spiegel.

Закон вступает в силу 25 мая. За документ проголосовали 89 депутатов, против — 67.

Принятию закона предшествовали острые дебаты. Партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС), имеющая большинство в парламенте Баварии, «продавила» этот закон, несмотря на сомнения Социал-демократов (СДПГ) и «Зелёных» в его конституционности, пишет издание.

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Критики закона считают, что ХДС использует понятие «опасная угроза» для того, чтобы внедрить полицейский произвол. Ранее, чтобы доказать «опасную угрозу», необходимо было предъявить конкретное обвинение, сейчас достаточно «субъективного ощущения служителей правопорядка».

Перед голосованием дело дошло до взаимных обвинений между главой фракции ХДС Томасом Крейцером и оппозицией. Крейцер назвал невероятным то, что СДПГ и «зеленые» обвиняют ХДС в продавливании закона. А генсек СДПГ в Баварии Наташа Конен обвинила ХДС в полном игнорирование конституционных прав и свобод.

СДПГ и «зелёные» собираются подавать жалобу в Конституционный суд. Ранее, 10 мая, против «нового полицейского порядка» на улицы Мюнхена вышли около 30 тыс. человек. Это были самые масштабные протесты за последнее время в Германии.

Напомним, работа над новым общегерманским законом о полиции была начата весной 2017 года. Власти страны решили ужесточить полицейский порядок и создать единые стандарты для борьбы с терроризмом.

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