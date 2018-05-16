Депутаты обезглавили родину холодильников «Юрюзань»

Юрюзань, Челябинская область, , 10:51 — REGNUM Глава Юрюзанского городского поселения Сергей Замятин досрочно ушёл в отставку. Решение об этом 16 мая приняло местное собрание депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка мэра была вполне ожидаемой. Ранее депутаты отказались принять его отчёт за 2017 год. А перед этим они не приняли и отчёт о работе в 2016 году. Два неуда подряд и стали поводом для отрешения главы от должности.

Сейчас врио главы Юрюзани назначен депутат и предприниматель Юрий Бобылев.

Напомним, Сергей Замятин был избран главой Юрюзани осенью 2014 года. Но затем у него стали возникать конфликты как с руководством Катав-Ивановского района, в состав которого входит Юрюзань, так и с местными депутатами. На всё это наслоились проблемы с подготовкой поселения к зиме и с местной свалкой, функционированием которой очень заинтересовалась прокуратура.

Свой первый неуд, за 2016 год, Замятин пытался обжаловать. Но суд его не поддержал.

Добавим, в Юрюзани проживают около 12 тыс. человек. Город неофициально называют родиной холодильников. Бытовые холодильники марки «Юрюзань» здесь выпускали в советское время. Но в 1990-х производство было прекращено.

Ранее читайте: Бунтующая спортшкола и угроза отставок: апрель в Челябинске