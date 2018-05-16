Турецкий вице-премьер: немыслимо вернуть Африн правительству Сирии

Анкара, , 10:56 — REGNUM Турция разочарована в европейцах, заявил вице-премьер Реджеп Акдаг в беседе с немецким изданием Welt.

В интервью, опубликованном 16 мая, турецкий политик заявил, что Германия должна поддержать Анкару в ее борьбе с террористами и форсировать переговоры о вступлении восточной страны в ЕС. Турция намерена оказаться в рядах Евросоюза через пять лет, когда в 2023 году будет отмечать столетие своей республики.

«Я считаю, что ЕС совершенно не справедлив в вопросе расширения. Турция заслуживает вступления в ЕС раньше любой другой страны-кандидата. Но этому препятствуют политические причины», — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что Турция выполнила условия соглашения с ЕС от марта 2016 года.

В ответ на упрек журналиста в том, что Турция преследует СМИ и проводит аресты, политик напомнил, что страна пошла на чрезвычайные меры в связи с попыткой государственного переворота летом 2016 года и регулярными нападениями со стороны террористов.

«Мы разочарованы в европейцах. Когда в европейской стране происходит террористический акт, все страны держатся вместе и демонстрируют солидарность. В июле 2016 года у нас была попытка государственного переворота, тогда за одну ночь погиб 251 человек. И многие из этих путчистов находятся сейчас в европейских странах, в том числе в Германии. Это неприемлемо», — сказал Акдаг.

Реджеп Акдаг рассказал, что в отношении Сирии для Турции первоочередны безопасность границ и сирийского народа, а также обеспечение свободных выборов и устойчивого развития. Турция не видит будущего для Сирии во главе с Башаром Асадом.

Вице-премьер призвал всех критиков гуманитарной ситуации в Африне прибыть на место и своими глазами увидеть обстановку.

«Совершенно невообразимо, что мы вернем Африн правительству Асада. Это не демократическое правительство. Мы не хотим оставаться в Африне надолго. Наша единственная цель — защитить безопасность Турции в борьбе с террористическими курдскими группами, такими как YPG, и затем как можно скорее вернуть этот район сирийскому народу», — сказал он.

Журналист Welt отметил, что курды очень помогли западной коалиции в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На это Акдаг ответил, что на одних территориях курды борются с террористами, а на других объединяют с ними силы против Турции.

«Это террористы. Сегодня они сражаются друг против друга, а завтра объединятся в борьбе против тебя», — сказал Реджеп Акдаг.

Реджеп Акдаг (род. 1960) — врач по образованию, занимал должность министра здравоохранения в 2016—2017 годы. С июля 2017 года выступает в качестве заместителя премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль отозвал своего посла из Турции