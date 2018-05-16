МИД РФ: Заявления Украины о Крымском мосте – «акт отчаяния и безнадёги»

Симферополь, , 10:39 — REGNUM Все заявления, которые Киев делает по поводу строительства и открытия Крымского моста, не что иное, как «акт отчаяния». Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о реакции украинской стороны на это событие.

Читайте также: Открытие Крымского моста — первые комментарии и реакция с Украины

«Событие исторического масштаба»: соцсети об открытии моста в Крым

«Это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные», — уточнила дипломат.

При этом представитель российского внешнедипломатического ведомства не понимает, зачем Украина даёт подобные комментарии, ведь «всегда есть возможность наладить связи, выстроить отношения». Захарова посоветовала не обращать внимания на эти «чудовищные в своей глупости заявления».

Ранее по теме: На Украине придумали эффективный способ «борьбы» с Крымским мостом

Представитель МИД РФ уверена, что Киев обязательно преподнесёт это событие гражданам Украины в искажённой форме.

Напомним, протест против открытия Крымского моста высказало министерство иностранных дел Украины. В ведомстве считают, что строительство объекта велось незаконно: Россия должна была спросить разрешения у Украины.

В Киеве считают, что такие действия России «фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной».

Также украинский МИД расценивает подобные действия как «попытку легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ по результатам проведённого в марте 2014 года после госпереворота на Украине всенародного референдума, на котором почти 97% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Тогда же российские власти приняли решение о строительстве моста через Керченский пролив.

Читайте также: Евросоюз осудил Россию за открытие Крымского моста

«Опять нарушили!» Британский МИД осудил Россию за Крымский мост

Украина результатов референдума не признала и до сих пор считает Крым свой территорией, называя Россию «страной-агрессором». Киев не теряет надежды вернуть полуостров в состав Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было торжественно открыто 15 мая, на полгода раньше намеченного срока. Колонну грузовиков, которая первой проехала из Краснодарского края до Керчи, возглавил президент РФ Владимир Путин. Он сам сел за руль КамАЗа. Российский лидер высоко оценил качество и скорость строительства моста, а также выразил надежду, что вторая и третья части моста будут также сданы в срок и в должном качестве.

В России это долгожданное событие было воспринято с радостью, его назвали «историческим», а вот у Запада и европейских стран вызвало бурю негодования и возмущения.

Читайте ранее в этом сюжете: Невозможное возможно: президент Путин открывает Крымский мост