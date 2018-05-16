Могерини: Мы работаем совместно с Ираном, чтобы сохранить ядерную сделку

Брюссель, , 10:43 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что содружество работает совместно с Ираном для сохранения ядерной сделки, сообщает 16 мая Anadolu.

Данное заявление Могерини сделала на пресс-конференции, проведенной совместно с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

Дипломат подчеркнула, что стороны уже приступили к интенсивным переговорам для спасения соглашения. Ожидается, что в течение ближайших недель будет найдено решение данной проблемы.

«Если мы хотим сохранить эту сделку, то нам нужно придумать, как это сделать как можно раньше», — отметила Могерини.

Напомним, в 2015 году страны СБ ООН и Германия, с одной стороны, и Иран, с другой, подписали соглашение, по которому Тегеран замораживает свою ядерную программу в ответ на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп не раз говорил о своем желании выйти из данного соглашения, что он и сделал на прошлой неделе. Данный шаг наносит значительный экономический ущерб участникам сделки из ЕС.

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