57% граждан РФ боятся начала мировой войны из-за конфликта в Сирии‍

Москва, , 10:28 — REGNUM В России выросло число граждан, которые следят за событиями в Сирии. Так, в настоящее время внимательно следят за происходящими в Сирии событиями 31% российских граждан, в августе 2017 года — 18%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центра».

55% опрошенных немного знают о последних событиях в Сирии, но не следят за ними пристально. 14% ничего знаю о последних событиях в этой стране.

Опасаются, что нынешнее обострение отношений РФ со странами Запада по поводу Сирии может перерасти в Третью мировую войну, 57% жителей России.

38% респондентов не испытывают никаких опасений и не боятся начала мировой войны. 5% затруднились ответить.

Опрос проведен 20 — 24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в рамках международной встречи по Сирии в Астане представители Ирана, России и Турции сделали совместное заявление.

Согласно документу, страны выразили необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и призвали избегать действий, способных нарушить эти принципы.

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