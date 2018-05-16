Савченко подала жалобу в Конституционный суд Украины

Киев, , 10:26 — REGNUM Жалобу в Конституционный суд Украины подала депутат Верховной рады Надежда Савченко, написал 15 мая ее адвокат Александр Шадрин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, часть 5 статьи 176 уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины не соответствует Конституции Украины. Соответствующую жалобу в Конституционный суд Украины подала Савченко.

Часть 5 статьи 176 УПК Украины была добавлена после государственного переворота в стране. Поправки гласят, что такие меры пресечения, как домашний арест, взятие на поруки и внесение залога не предусмотрены для тех, кто подозревается в совершении преступлений «против национальной безопасности Украины».

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Против Савченко выдвинуто обвинение в подготовке терактов в Верховной раде и государственного переворота, что трактуется как «преступления против нацбезопасности Украины».

Соответственно, суд отказывается выдавать депутата на поруки. Так, 15 мая суд продлил содержание Савченко под стражей на 60 суток.

Напомним, ранее генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала дело против главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который якобы готовил теракты в Верховной раде «по приказу российских спецслужб». Позже украинские власти обвинили Савченко в том, что она помогала Рубану.

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