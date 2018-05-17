Японский политический цирк в российской газете

Токио, , 07:16 — REGNUM Не слишком ли высоко ставят международные возможности японского премьера Синдзо Абэ те, кто решил вручить ему роль «укротителя Путина и Трампа», рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Именно такое признание политического веса Абэ имело место в одном уважаемом русскоязычном источнике. Признание очевидно непомерно завышенное. Если говорить о США, то здесь все ясно — Япония была и остается зависимой в своей внешней политике от воли Вашингтона. А из такой позиции «укрощать» кого-либо из американских политиков не слишком удобно. Мало того, американцы имеют право на размещение своих вооруженных сил по всей территории Японии. И здесь кроется причина, по которой и в отношении России японский премьер никак не может служить укротителем кого-либо, а тем более президента РФ. Имевшие место некоторое время назад попытки сближения, льстивые маневры со стороны Японии с целью получить желанные Курилы, «обольстив» российского лидера, ни к чему не привели. И не приведут в дальнейшем по причине все той же несамостоятельности японской внешней политики.

Дарить собственные территории вообще очень плохая практика для свободного государства, а уж для сегодняшней России, сосредотачивающейся для решительной борьбы за достойное место в современном мире, это и вовсе никуда не годится. Так что «укротительствовать» японскому лидеру удается лишь на страницах излишне лояльных ему информационных порталов.

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