Могерини: Сделка по ядерной программе Ирана в дополнениях не нуждается

Брюссель, , 10:05 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе нужно просто выполнять, в дополнениях или изменениях документ не нуждается. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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Глава МИД Ирана: общение с Могерини по сделке было «конструктивным»

Могерини отметила, что соглашение достаточно сложное и детализированное.

«Там уже все написано», — приводит РИА «Новости» заявление главы дипломатии ЕС.

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По словам Могерини, работа ведётся над конкретными практическими решениями.

Ранее Могерини заявила, что ни одна страна не может в одиночку разрушить ядерную сделку с Ираном, так как это «не двустороннее соглашение, а достояние мира». Также глава дипломатии Евросоюза отмечала, что соглашение с Ираном до сих пор работает.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и госдеп неоднократно заявляли о намерении выйти из иранского ядерного соглашения, если другие его участники не начнут исправлять его «дефекты». 8 мая свои обещания глава Белого дома выполнил: Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из международного соглашения по ядерной программе Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана и всех его контрагентов, в том числе из ЕС, будут введены жесткие экономические санкции.

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Добавим, Великобритания, Франция и Германия неоднократно заявляли о необходимости сохранить соглашение, даже без США.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) разрешения проблем иранской ядерной программы между Ираном и шестью западноевропейскими странами — Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией — был подписан в июле 2015 года.

По условиям подписанного в Вене соглашения Тегеран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. В свою очередь, антииранские санкции Совбеза ООН, США и ЕС после заключения сделки были отменены.

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