Жизнь 185 раненых палестинцев остается под угрозой

Рамалла , , 10:04 — REGNUM Палестинские врачи борются за жизнь 185 тяжелораненых в условиях антисанитарии, пишет испанская газета El País.

Состояние 25 человек оценивается как критическое. В центральную больницу Рамаллы поступили более 500 раненых в ходе столкновений с армией Израиля 14 мая.

По словам врачей, большинство пострадавших имеют глубокие проникающие пулевые ранения в одну или обе ноги. Больница остро нуждается в крови для переливания.

Подобной ситуации в Палестине не наблюдалось с 2014 года. «Даже тогда к нам в один день не поступало такое количество раненых», — вспоминает директор больницы Аль-Шифа Айман аль-Сахабани.

Из-за хаоса на улицах в день беспорядков многие раненые провели долгое время на земле, прежде чем оказались на операционных столах.

14 мая в общей сложности 40 тыс. палестинцев протестовали в 13 различных точках Западного берега реки Иордан. Им противостояли 4000 израильских солдат.

Число погибших составило 60 человек. Израиль заявил, что среди них были «по меньшей мере 24 террориста с задокументированным прошлым» из движения ХАМАС.

15 мая, в день траура, протесты продолжились, но были гораздо менее интенсивными.

Напомним, столкновения были спровоцированы открытием посольства США в Иерусалиме, перенесенного из Тель-Авива. Перенос посольства, а также действия израильских военных осудили многие страны мира, так как эти события дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.