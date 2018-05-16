В Прикамье решили снизить размеры штрафов для бизнесменов

Пермь, , 10:26 — REGNUM В Пермском крае депутатский корпус, скорее всего, внесёт изменения в принятый в первом чтении законопроект. Парламентарии считают разумным смягчить штрафные санкции, установленные краевым законодательством за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания Прикамья, поскольку законопроект, призванный навести порядок в сфере розничной торговли, затрагивает интересы большинства предпринимателей и населения края, законодательное собрание предоставило площадку для диалога всех заинтересованных сторон.

При подготовке поправок в законопроект, депутаты ориентировались на другие регионы России. Предполагается, что штрафы будут увеличивать поэтапно. С 1 августа 2018 года в отношении должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) инициированы штрафные санкции от 9 тысяч до 10 тысяч рублей, за повторное в течение года правонарушение — от 10 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф устанавливается в размере от 90 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

С 1 мая 2019 года штрафную вилку предлагается установить в пределах от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей для должностных лиц и для юридических — от 250 тысяч до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 300 тысяч до 350 тысяч рублей.

Примечательно, что ранее верхний предел штрафов для юрлиц составлял 1 млн рублей. По мнению депутатов, принимаемый законопроект, безусловно, создаст в Прикамье работающую систему регулирования сферы уличной торговли. Немаловажен при этом учёт всех требований жителей, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения доступности товаров и услуг.

Вступление закона предлагается с 1 августа. Однако Торгово-промышленная палата края предложила закрепить вступление действие закона через три месяца после принятия. Подразумевается предупредительная система вынесения административных штрафов, сообщил депутат Олег Постников (ЛДПР).

Поправки в ближайшее время поступят на рассмотрение в профильный комитет заксобрания. Между тем, Представители ТСЖ просят не спешить с принятием закона, поскольку возникает много вопросов о неправомерности принятия штрафных мер относительно собственников частной территории.

Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) считает, что снижение штрафов в последующей редакции законопроекта необходимо, но не нужно штрафовать собственников домов и лишать их права распоряжаться своей частной собственностью. Тем более, штрафы лягут на плечи простых жителей.

«И, конечно, большой вопрос к властям города Перми. Учтут ли они пожелания бизнеса и общественности по обеспечению населения через нестационарные торговые объекты (НТО) социально значимыми товарами (газетами, водой, свежими овощами)», — отметил Григоренко.

Ранее он заявил, что в придворовой территории по федеральному законодательству размещение НТО запрещено, но вот что касается околодомовой территории, таких запретов нет.

«И тут, как раз, право на частную собственность вступает в противоречие со схемой размещения НТО. В чью пользу разрешится это противоречие решит суд. Но я бы на месте городских властей не шел бы на конфликт с ТСЖ. Иначе последние обеспечат им на следующих выборах такой результат…», — оставил запись на своей странице в соцсети Александр Григоренко.

По его словам, проблема еще и в том, что даже принятая схема размещения объектов НТО не работает. Сотни пермяков лишились работы, а несколько десятков предпринимателей постоянного дохода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми скандал разразился вокруг новой схемы размещения нестационарных торговых объектов и решения гордумы относительно запрета на размещение НТО на придомовой территории. Чиновники посчитали, что упор надо сделать на периферию Перми, где дефицит стационарных торговых объектов и удовлетворить потребительский спрос за счет НТО. Решение городских депутатов вызвало протест со стороны ряда горожан, ТСЖ и предпринимателей. Из-за введения запрета более всего пострадают владельцы киосков по продаже питьевой воды. Конфликт набирает обороты. В настоящее время ООО «Амтек» (сеть киосков по продаже питьевой воды) отстаивает свои интересы в суде и 14 мая прошло первое заседание по делу. Кроме того, в суд поданы иски от в краевой суд поданы иски от восьми индивидуальных предпринимателей, Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и четырёх ТСЖ (один коллективный иск), а также управляющей компании, представляющей интересы собственников многоквартирного дома и представители ЖСК 40.

Большой резонанс возник из-за того, что ликвидация киосков в территории ТСЖ отразиться негативным образом на предпринимателях и рядовых горожанах. С ликвидацией киосков ряды малого бизнеса могут значительно сократиться, что в свою очередь повлияет на доходную часть бюджета. Кроме того, ТСЖ перестанет получать прибыль от сдачи в аренду своей земли, и тогда придётся увеличивать плату за содержание жилья. Горожан же лишат возможности покупать недорого питьевую воду в шаговой доступности.

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