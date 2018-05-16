В Сеуле отвергли позицию Пхеньяна о военных учениях Южной Кореи и США

Сеул, , 10:05 — REGNUM Совместные военные учения Южной Кореи и США направлены на усиление боевой выучки летчиков, и не являются реализацией оперативного плана или отработкой задач по нападению, передает 16 мая агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что запланированные мероприятия пройдут в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на позицию КНДР по указанному вопросу.

«Учения пройдут по плану, в связи с этим в позициях Южной Кореи и США нет никаких противоречий», — говорится в сообщении.

Напомним, двухнедельные военные учения вблизи Корейского полуострова начались 11 мая. В них принимает участие около 100 самолетов, истребители F-22, а также F-15K и F-16. Учения организованы командованием операций ВВС Южной Кореи и 7-й военно-воздушной армией США.

Читайте также: В КНДР напомнили Трампу об условиях переговоров с Ким Чем Ыном

Ранее в КНДР выразили протест в связи с военными мероприятиями и отменили намеченные на 16 мая переговоры на высоком уровне, на уровне правительственных делегаций. В Пхеньяне военные маневры двух стран назвали «репетицией вторжения на Север» и «целенаправленной провокацией».

Читайте также: Южная Корея и США обсудили отказ КНДР от переговоров 16 мая