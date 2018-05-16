Неонацист-бандеровец объяснил свой отказ приветствовать Порошенко

Киев, , 07:31 — REGNUM Украинский неонацист из карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Толмачёв объяснил, что отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко из-за «скучного выступления» последнего на церемонии награждения участников Invictus Games. Об этом сообщило украинское интернет-издание UA1.

Инцидент произошёл во время церемонии награждения победителей соревнований для ветеранов боевых действий на востоке Украины.

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий», — цитирует издание слова неонациста.

По его мнению, заниматься созданием структур, ответственных за оказание помощи раненым военнослужащим главе государства следовало гораздо раньше, так как «уже 4 года идет война».

Напомним, Толмачёв приветствовал по очереди участников церемонии награждения, однако, дойдя до Порошенко, проигнорировал протянутую для рукопожатия руку президента и прошёл мимо. Тот попытался потрепать боевика по плечу, но Толмачёв никак не отреагировал и на это.

Добавим, каратели из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе. В РФ против боевиков данного подразделения Нацгвардии Украины возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание», а также «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Боевики батальона осуществляли геноцид русскоязычного населения, они замешаны в пытках и похищениях людей. Госпереворот 2014 года на Украине также был осуществлён при непосредственном участии неонацистов-бандеровцев.

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Сегодняшняя киевская власть продолжает управлять государством во многом потому что большинство альтернативных политических сил на Украине подавлено и запугано откровенно фашистскими методами силового «ядра» хунты. Следует отметить, что в последнее время в среде украинских неонацистов многие выражают недовольство официальной киевской властью.

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