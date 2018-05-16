Путин на «КамАЗе» пересек Крымский мост за 16 минут

Симферополь, , 07:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, который находился за рулем грузовика «КамАЗ», открыл движение по автодорожной части Крымского моста 15 мая. Расстояние от Краснодарского края и до Керчи глава государства преодолел всего за 16 минут. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста, — говорится в сообщении. — Президент проехал за рулём головной машины в колонне строительной техники».

Отметим, что после поездки по автодорожной части Крымского моста глава государства выступил на торжественном митинге-концерте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году началось строительство моста через Керченский пролив, сооружение состоит из двух параллельных линий — железнодорожных путей и четырехполосной автомобильной трассы.

Регулярное движение автомобилей по мосту будет открыто 16 мая. Поезда планируется запустить по мосту уже к декабрю 2019 года.

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