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На Украине 16 работников минсоцполитики подозреваются в коррупции

Политика

Ведомство также должно будет оценить коррупционные риски в 2018 году

На Украине 16 работников минсоцполитики подозреваются в коррупции
Иллюстрация: Kasre.ru
Коррупция

Киев, 16 мая 2018, 07:23 — REGNUM  Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) выявило 16 работников министерства социальной политики Украины, совершивших коррупционные правонарушения, сообщает 15 мая пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению, агентство потребовало от министра социальной политики Украины Андрея Ревы предоставить данные по указанным 16 работникам. Они подозреваются в коррупции в связи с нарушениями во время подачи деклараций о доходах.

Помимо этого, НАПК потребовало предоставить отчет о выполнении министерством антикоррупционной программы в IV квартале 2017 года. Также минсоцполитики Украины должно будет провести оценку коррупционных рисков ведомства в 2018 году.

Предписания НАПК являются обязательными, за их невыполнение министерство будет нести административную ответственность.

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Напомним, ранее НАПК уже обращалось к правительственным структурам с требованием предоставить информацию о сотрудниках. Так, агентство потребовало у председателя госагентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко предоставить информацию в отношении двух должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос коррупции на Украине стоит особо остро, о чем заявляют международные «партнеры» Киева. Так, одно из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи следующего транша — это создание на Украине антикоррупционного суда.

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