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Ввод Крымского моста вызвал волну негодования в Евросоюзе: Радио REGNUM

Политика

В Брюсселе расценивают открытие переправы через Керченский пролив как нарушение Россией «суверенитета и территориальной целостности Украины»

Ввод Крымского моста вызвал волну негодования в Евросоюзе: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 мая 2018, 08:00 — REGNUM  

Выпуск слушайте также на сайте: regnum.podster.fm/438

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