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Главу «РИА Новости Украина» этапируют из Киева в Херсон

Политика

Журналиста, подозреваемого в «государственной измене» этапируют для избрания меры пресечения

Москва, 16 мая 2018, 05:45 — REGNUM  Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского киевские власти решили этапировать в Херсон (Украина) для избрания меры пресечения, 16 мая сообщает РИА Новости.

Это связано с тем, что дело Вышинского ведет прокуратура «автономной республики Крым», чей офис располагается в Херсоне.

Напомним, 14 мая СБУ провело обыски в офисах «РИА Новости Украина», а глава издания Кирилл Вышинский при выходе из своего дома был задержан. Украинские власти подозревают сотрудников СМИ в «государственной измене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир уже высказал обеспокоенность задержанием журналиста.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОБСЕ отреагировали на обыски в РИА «Новости Украина»

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