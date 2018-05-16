Могерини: Ядерное соглашение с Ираном надо спасать

Брюссель, , 05:29 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), участниками которого являются помимо Ирана, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия, нужно спасать, заявила Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, сообщает Reuters.

Соответствующая цель была сформулирована по итогам переговоров в Брюсселе 15 мая. Участниками встречи стали представители Ирана, а также Франции, Великобритании и Германии. Со стороны Тегерана в переговорах участвовал министр иностранных дел Джавад Зариф.

По итогом встречи Могерини заявила: на переговорах достигнуты договоренности по практической работе по сохранению СВПД. Обсуждались конкретные экономические аспекты этого вопроса.

Стороны переговоров не работали над юридическим гарантиями. По словам, все участники встречи считают СВПД важным договором и хотят его сохранить.

«Главная цель на сегодня — спасти иранскую ядерную сделку и все ее аспекты», — заявила Могерини.

Напомним, СВПД был подписан вышеуказанными странами, а также Россией, Китаем и США в 2015 году. Иран, в соответствии с договором, начал поэтапно закрывать ядерные объекты, а Запад — снимать с Тегерана ранее наложенные санкции.

Договоренность оказалась под вопросом после прихода к власти в США Дональда Трампа, который 8 мая 2018 года в одностороннем порядке вышел из СВПД. Европейские партнеры США отказались последовать примеру Вашингтона, поскольку это пошло бы вразрез с их интересами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Брюсселе прошли переговоры с участием Зарифа. На встрече он заявил, что договоренность с европейскими участниками СВПД достигнута, и теперь Тегеран ждет необходимых гарантий.

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