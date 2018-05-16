Дипломаты России и Франции обсудили сирийскую проблематику

Москва, , 04:14 — REGNUM Состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и директора кабинета министров Европы и иностранных дел Франции Эмманюэля Бонна, сообщает пресс-служба МИД России.

Основным вопросом встречи была проблема мирного урегулирования в Сирии, а также гуманитарная помощь гражданскому населению. В первую очередь подчеркивалась необходимость межсирийских переговоров.

На встрече также присутствовал посол Франции в Москве Сильви Берман.

Дипломаты обеих стран подчеркнули уважение к суверенитету и целостности Сирийкой Республики.

Напомним, 15 мая в рамках международной встречи по Сирии в Астане представители Ирана, России и Турции сделали совместное заявление.

Согласно документу, страны выразили необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и призвали избегать действий, способных нарушить эти принципы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговоры в Астане прибыли также представители сирийской вооруженной оппозиции.

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