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Посольство: России не требуются «разрешения» США по Крыму

Политика

«Крым – это Россия»

Вашингтон, 16 мая 2018, 04:00 — REGNUM  Строительство Крымского моста и других объектов на территории России не нуждается в согласовании с Вашингтоном, 16 мая сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Комментируя заявление госдепа о том, что Россия, открыв Крымский мост, якобы сделала неудобный для Украины шаг, в российском ведомстве сказали:

«Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым — Россия».

«Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем», — сообщили в российском ведомстве.

Напомним, торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Российский президент Владимир Путин проехал по посту на КамАЗе, что обеспокоило США и их союзников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что американские власти наблюдали, как Путин садился в грузовик и ехал по Крымскому мосту.

Это вызвало беспокойство и недовольство, отметила американка. Возмущаясь открытием стратегически важного российского объекта, Вашингтон дежурно транслирует заботу о крымчанах и украинцах.

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