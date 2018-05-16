США установили подозреваемого в утечке «киберарсенала» ЦРУ

Нью-Йорк, США, , 02:32 — REGNUM Правительство США установило подозреваемого в утечке хакерских программ ЦРУ, которые использовались для хакерских атак и слежки, сообщает Washington Post.

Подозреваемым оказался бывший сотрудник ЦРУ Джошуа Адам Шульте, который ранее работал над шпионскими программами для слежки. Шульте подозревают в передаче пакета документов и хакерских программ в WikiLeaks, которые были опубликованы под заголовком «Vault 7» в марте 2017 года.

Федеральные власти США провели обыск в квартире Шульте и ознакомились с комьпьютерными данными и личными записями подозреваемого. Однако не удалось найти доказательств о причастности Шульте к утечке «Vault 7».

Прокурор Мэттью Ларуш отметил, что подозреваемому еще не предъявлялось обвинение, но расследование по делу Шульте продолжается.

Одним из аргументов обвинения, доказывающих причастность Шульте к утечке, прокуроры называют наличие программы Tor, которая позволяет пользователям скрыть свое местоположение. На это адвокаты Шульте ответили, что программа могла использоваться для «любых видов коммуникаций» и никак не доказывает причастность подзащитного к «Vault 7».

Сам Шульте арестован и находится в тюрьме Манхеттена по обвинению в хранении и распространении детской порнографии.

Напомним, в марте 2017 года в распоряжении Wikileaks оказался комплект документов и исходные коды хакерского программного обеспечения, якобы принадлежащего ЦРУ, и был опубликован под заголовком «Vault 7». Эти программы использовались для слежения через мобильные телефоны, планшеты, систему Smart TV и т.д.