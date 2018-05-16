Посольство – о контактах Скрипаля с Чехией и Эстонией: Лондон зря старается

Лондон, , 02:26 — REGNUM Очередная попытка Лондона вовлечь новые страны в информационную кампанию против России вряд ли достигнет эффекта, сообщил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Комментируя появившуюся в ряде британских СМИ информацию о том, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который якобы был отравлен в городе Солсбери (Великобритания) нервно-паралитическим газом, сотрудничал с разведслужбами Чехии и Эстонии, представитель посольства сказал:

«Вполне очевидно, что в отсутствие каких-либо доказательств причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей спецслужбы Великобритании используют все возможности для нахождения «мотива», по которому якобы действовала Москва».

По мнению дипломата, всем очевидно, что «мотив» — это единственная «зацепка» Лондона, у которого больше нет аргументов для обвинения России. Доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нет, остается делать упор на «мотив».

""Обмен опытом» бывшего сотрудника ГРУ с чешскими и эстонскими коллегами, как и его регулярное общение с куратором из МИ-6, действительно в глазах обывателя могут выглядеть как более-менее правдоподобное объяснение причин «российского возмездия для предателя», — отметил представитель посольства.

Российский дипломат обратил внимание на то, что, как водится, Лондон запустил информацию не по официальным каналам, а через прессу. Причем «утечка» содержит информацию о событиях двухмесячной давности.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Лондон использует «беспроигрышную» тему спецслужб, ведь ее фактически никак не проверишь.

«Упоминание Чехии и Эстонии является продолжением политики по привлечению максимального числа международных партнеров Великобритании и США к делу Солсбери, — сказал представитель посольства. — Не думаем, что эта попытка будет успешной: после коллективной высылки российских дипломатов, которая, как выяснилось, не имела под собой никаких оснований, вряд ли даже союзники по блоку будут принимать британские утверждения на веру».

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль госпитализированы в Солсбери 4 марта 2018 года. Британское руководство использовало факт госпитализации как повод для начала мощной информационной кампании против России, к которой подключился с разной степенью энтузиазма ряд стран.

Лондон практически никакой информации о так называемом деле Скрипаля не предоставляет официально: в основном все «данные» — это «утечки» в СМИ. Так, в The New York Times появилась информация о том, что Скрипаль сотрудничал с разведслужбами Эстонии и Чехии.

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