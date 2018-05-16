Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик

Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Процедура открытия Крымского моста вызвала беспокойство Вашингтона, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Комментируя торжественное открытие Крымского моста 15 мая, американка заявила:

«Видели, как [президент РФ] Владимир Путин сел в этот грузовик и повел его из России в Крым».

По ее словам, мост помешает «доставке товаров морским транспортом». От этого, считает Науэрт, пострадают крымчане и украинцы.

Пользуясь случаем, представитель госдепа заявила, что Россия снова пытается «укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма». Вашингтон обеспокоен, поэтому внимательно следит за происходящим.

Напомним, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Путин проехал по новому сооружению за рулем КамАЗа. Событие вызвало негативную реакцию ряда стран, в свое время осудивших воссоединение Крыма с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лондоне сказали, что из-за России страдают крымчане, а Крымский мост — очередное нарушение Москвой территориальной целостности Украины.

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