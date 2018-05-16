«Опять нарушили!» Британский МИД осудил Россию за Крымский мост

Лондон, , 01:32 — REGNUM Открытие Крымского моста является очередным нарушением украинского суверенитета, заявил британский дипломат Алан Данкан, передает LIFE.

Комментируя открытие в России моста через Керченский пролив, заместитель британского министра иностранных дел Данкан заявил:

«Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и новый пример безответственного поведения России».

По словам представителя Форин-офиса (МИД Великобритании), британская сторона переживает за крымчан, права которых, как считают в Лондоне, нарушают российские власти. Речь идет о «систематическом преследовании групп меньшинств».

Дипломат заявляет, что российские власти притесняют тех, кто был в Крыму и Севастополе против воссоединения с Россией.

По его словам, Лондон намерен атаковать Москву санкциями — совместно со своими союзниками. Данкан обещал России «мощный набор санкционных мер».

Напомним, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Российские президент Владимир Путин проехал по новому объекту на КамАЗе. Это событие вызвало недовольство на Западе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представительство Европейского союза в России заявило, что Москва должна была спросить Киев, можно ли строить Крымский мост.

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