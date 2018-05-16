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Эксперты: общество жаждет перемен, а не стабильности

Политика

Ряд экспертов высказался по поводу изменений в структуре правительства и новой структуре Министерства образования и науки

Москва, 16 мая 2018, 01:02 — REGNUM  Незначительность перемен в составе правительства отметил ряд экспертов в публикации газеты «Ведомости».

"Очевидно, что новый срок Путина пройдет под лозунгом «Минимум перемен, да здравствует стабильность!» Такой настрой будет все меньше соответствовать ожиданиям общества, которое все больше хочет каких-то изменений», — заявил политолог Аббас Галлямов.

В целом, эксперты также отметили неясные перспективы разделения Минобрнауки на два подразделения и выразили скепсис по поводу разрешения проблем, накопившихся в сфере образования и науки.

«В целом это неплохо, и особенно хорошо, что вузы остались в министерстве, ответственном за науку. Однако это еще один нежелательный шаг в сторону того, что наукой будут управлять не ученые, а чиновники», — сообщил зампредседателя Совета по науке при Минобразования Аскольд Иванчик.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ. Теперь глава Кабинета министров Дмитрий Медведев будет иметь 10 заместителей.

Также появилась должность первого вице-премьера — министра финансов России. Этим же указом Министерство образования и науки было преобразовано в два органа исполнительной власти — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев пообещал президенту РФ представить кандидатов на должности министров 18 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев обещал представить Путину кандидатов в министры 18 мая

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Правительство России
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