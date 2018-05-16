«Если надо – отсижу 22 года»: Савченко назвала условия возврата в Россию

Киев, , 00:53 — REGNUM Готовность отбывать длительный тюремный срок в России выразила опальный украинский депутат Надежда Савченко, сообщает NewsOne.

Выступая 15 мая в Шевченковском районном суде (Киев) на рассмотрении уголовного дела, по которому проходит обвиняемая в подготовке теракта Савченко, она заявила, что знает — в России ее ждет тяжелая судьба.

«Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в России, — сказала Савченко. — Надеюсь, вы поняли ответ, и он вас устроил».

Напомним, Савченко в Киеве обвиняют в подготовке теракта в здании Верховной рады. Она была арестована СБУ 22 марта 2018 года. В СИЗО Савченко объявила голодовку: ее сестра Вера сказала, что арестантка похудела на 17 кг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая бывший адвокат Савченко Олег Соловей рассказал, что его клиентка отказалась от защиты — из-за конфликта, в котором фигурировала сестра Савченко Вера.

В свое время Савченко была приговорена в России к 22 годам колонии, а затем помилована. Одновременно с этим украинский президент Петр Порошенко помиловал осужденных на Украине российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

15 мая дело о теракте рассматривалось в суде.

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