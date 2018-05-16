Во время учений в Карабахе опробовали новое вооружение

Степанакерт, , 00:33 — REGNUM В рамках программы военного сотрудничества между Республикой Армения и Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) в Арцахе (НКР) 14 мая стартовали оперативно-тактические учения, в которые вовлечен целый ряд воинских частей Вооруженных сил Армении и Армии обороны (АО) НКР.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве обороны Нагорного карабаха, за ходом учений следят начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян и министр обороны Арцаха, командующий АО, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

В ходе учений, согласно созданной условной обстановке, подразделения вели оборонительный бой под активным огневым воздействием противника, тем самым дав время и возможность пришедшим на помощь силам перейти к контратаке и, разгромив противника, восстановить передовую.

Уточняется, что в ходе учений успешно был применен также целый ряд новых видов вооружения, благодаря которым была поднята степень эффективности огневого поражения.