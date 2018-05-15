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Госдеп США призвал Киев соблюдать закон при задержаниях журналистов

Политика

В Вашингтоне прокомментировали обыски в редакции РИА «Новости Украина»

Госдеп США призвал Киев соблюдать закон при задержаниях журналистов
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт

Вашингтон, 15 мая 2018, 23:35 — REGNUM  Вашингтон понимает обеспокоенность Киева «активной пропагандой», но надеется, что обыски и задержания журналистов на Украине будут проводиться в соответствии с законом, заявила на брифинге 15 мая официальный предтавитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Задержания журналистов и обыски в СМИ должны осуществляться с соблюдением закона, в том числе международного законодательства о правах человека», — заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что в Вашингтоне относятся к таким действиям со всей серьёзностью и рассчитывают на такой же подход со стороны украинских властей.

Напомним, 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в редакции РИА «Новости Украина». Также в Киеве был задержан журналист издания Кирилл Вышинский.

Сотрудники РИА «Новости Украина» подозреваются украинскими властями в «государственной измене».

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