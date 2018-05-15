«Аваков призывает лишить жителей Донбасса конституционных прав»

Москва, , 23:31 — REGNUM Изменение политики Киева в отношении Донбасса станет возможным лишь после полной смены сложившейся на Украине вертикали власти. Об этом 15 мая заявила глава наблюдательного совета Центра свободы слова (Украина) Елена Бондаренко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В данном случае то, что предлагает Аваков — это можно назвать, допустим, «как уничтожить Донбасс», «как провести зачистку Донбасса», но только не «деоккупация». Потому что даже те предложения, которые касаются мирного населения в Донбассе в плане Авакова чего касаются? Поражения в правах! Запретить голосовать, запретит избираться», — заявила Бондаренко.

Ранее Аваков признал, что с большой вероятностью местное население Донбассе не будет лояльно украинским властям, и на выборах жители Донбасса отдадут голоса депутатам и должностным лицам с «откровенно проимперскими взглядами».

Однако он отметил, что «в стратегической перспективе это не так и важно». Главное — сформировать переходную администрацию, и на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины.

«Оказывается для Авакова люди, которые остались на территории ДНР, ЛНР — это какие-то не те украинцы, они какие-то особенные, их, оказывается, нужно поразить в правах. Отношение, на минуточку, министра внутренних дел — человека, который обязан по конституции, по законодательству не только сам блюсти эти законы и конституцию, но защищать и требовать от других выполнения этих законов, а значит и требовать от других выполнения законных прав и свобод наших граждан, в том числе на Донбассе», — продолжила она.

Совершенно очевидно, что люди, которые находятся на территориях ЛНР и ДНР, ясно понимают, что их ждёт в будущем по плану Авакова, и они в жизни никогда не согласятся на такие условия. Однако, подчеркнула Бондаренко, именно такой результат руководителям Украины и нужен, и теперь вся эта затея нужна главе МИД Украины только для поддержки собственной фигуры в информационном пространстве.

Она напомнила, что Аваков является министром внутренних дел до сих пор с февраля 2014 года, несмотря на все смены правительства.

«Он у нас такой один особенный. Человек, который, по сути вмонтировал бандитские формирования в правоохранительные органы, которые создавал добробаты, давал удостоверения зэкам, которые вышли на свободу, а потом участвовали в АТО», — отметила Бондаренко.

«Ему нужен конфликт только потому, что он на этом имеет личные интересы — и финансовые, и политические, и какие угодно. Этот человек будет существовать на посту министра внутренних дел ровно пока идёт конфликт. Это один из коршунов войны, это тот человек, который по сути финансирует её, делает всё для того, чтобы она продолжалась. В этом его гешефт», — добавила она.

Ранее глава МВД УкраиныАрсен Аваков приказал разработать к лету 2018 года так называемый «план деоккупации Донбасса», который призван ликвидировать угрозы на территории ДНР и ЛНР, которые носят «уголовный, социально-экономический характер, связанный с ведением боевых действий», а также «информационные, культурные и политические» проблемы.