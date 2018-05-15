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Иран поздравил Ирак с хорошими выборами

Политика

Лидерами голосования в Ираке стали шиитские партии «Ас-Сайрун», «Хашд аль-Шааби» и «Аль-Фатих»

Тегеран, 15 мая 2018, 23:28 — REGNUM  Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хоменеи, поздравил Ирак с проведением «очень хороших выборов», 15 мая передает агентство Reuters.

«Это были очень хорошие выборы. Мы поздравляем правительство и народ Ирака. Кого бы ни выбрал иракский народ, они были бы хороши», — заявил Велаяти.

Напомним, первые после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая.

За 328 мест в иракском парламенте боролись около 7500 кандидатов от двух сотен политических партий. Явка на выборах составила 44,54%.

По предварительным данным, лидерами голосования стали шиитские партии «Ас-Сайрун», «Хашд аль-Шааби» и «Аль-Фатих».

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