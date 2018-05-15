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«Порошенко не способен на эскалацию конфликта без прямого сигнала из США»

Политика

«Без этого Порошенко будет заниматься бесконечным лавированием, бесконечной имитацией своей жёсткости»

«Порошенко не способен на эскалацию конфликта без прямого сигнала из США»
Порошенко и Трамп

Москва, 15 мая 2018, 23:21 — REGNUM  Действия украинских властей последнего времени, связанные с политикой в отношении Донбасса, в полной мере продемонстрировали глубину зависимости Киева от воли заокеанских кураторов. Об этом 15 мая заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Президент Порошенко может атаковать Донбасс только в случае получения прямого негласного приказа из Вашингтона. До этого момента он будет заниматься бесконечным лавированием, бесконечной имитацией своей жёсткости», — заявил Трофимчук.

«И мы видим, что он это делает на протяжении даже не последних месяцев, а последних лет! Последнее решение об изменении аббревиатуры АТО на ООС, до этого было принято решение о переименовании России в «страну-агрессора» и так далее… То есть имитация жёсткости! Что делал бы на его месте настоящий жёсткий политик? Даже в рамках той демократии со всеми оговорками, которая существует на Украине, он жёстко преследовал своих противников внутри собственной страны. Казнил бы в том числе! Расстреливал бы. А в этом случае он мог бы атаковать в любой момент», — полагает политолог.

Порошенко мог бы это сделать и наверняка бы сделал, если бы не существовали определённые «сдерживающие факторы». И в этом контексте не лишним вспомнить в том числе поведение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, отметил Трофимчук.

«Они все не политики, они открыто говорят, что они заранее уже поражают в правах жителей ЛДНР. Что должен делать настоящий политик? Он наоборот должен сказать — мы расширим ваши права максимально! Вы полную свободу получите! Но когда они втянутся в состав Украины — тогда уже можно поражать в своих правах», — отметил он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков приказал разработать к лету «план деоккупации Донбасса». Глава рабочей группы по разработке этого плана и советник министра Иван Варченко рассказал, что её члены выделили все вызовы и угрозы, с которыми можно столкнуться на территории ДНР и ЛНР — они носят «уголовный, социально-экономический характер, связанный с ведением боевых действий», в том числе он указал на «информационные, культурные и политические» вызовы. Варченко добавил, что уже разработаны «пути их преодоления».

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Война в Донбассе
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