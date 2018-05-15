«Порошенко не способен на эскалацию конфликта без прямого сигнала из США»

Москва, , 23:21 — REGNUM Действия украинских властей последнего времени, связанные с политикой в отношении Донбасса, в полной мере продемонстрировали глубину зависимости Киева от воли заокеанских кураторов. Об этом 15 мая заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Президент Порошенко может атаковать Донбасс только в случае получения прямого негласного приказа из Вашингтона. До этого момента он будет заниматься бесконечным лавированием, бесконечной имитацией своей жёсткости», — заявил Трофимчук.

«И мы видим, что он это делает на протяжении даже не последних месяцев, а последних лет! Последнее решение об изменении аббревиатуры АТО на ООС, до этого было принято решение о переименовании России в «страну-агрессора» и так далее… То есть имитация жёсткости! Что делал бы на его месте настоящий жёсткий политик? Даже в рамках той демократии со всеми оговорками, которая существует на Украине, он жёстко преследовал своих противников внутри собственной страны. Казнил бы в том числе! Расстреливал бы. А в этом случае он мог бы атаковать в любой момент», — полагает политолог.

Порошенко мог бы это сделать и наверняка бы сделал, если бы не существовали определённые «сдерживающие факторы». И в этом контексте не лишним вспомнить в том числе поведение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, отметил Трофимчук.

«Они все не политики, они открыто говорят, что они заранее уже поражают в правах жителей ЛДНР. Что должен делать настоящий политик? Он наоборот должен сказать — мы расширим ваши права максимально! Вы полную свободу получите! Но когда они втянутся в состав Украины — тогда уже можно поражать в своих правах», — отметил он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков приказал разработать к лету «план деоккупации Донбасса». Глава рабочей группы по разработке этого плана и советник министра Иван Варченко рассказал, что её члены выделили все вызовы и угрозы, с которыми можно столкнуться на территории ДНР и ЛНР — они носят «уголовный, социально-экономический характер, связанный с ведением боевых действий», в том числе он указал на «информационные, культурные и политические» вызовы. Варченко добавил, что уже разработаны «пути их преодоления».