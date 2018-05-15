Палестина отозвала посла из США. Госдеп воздержался от комментариев

Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Палестинская национальная администрация отозвала своего посла из США, сообщила 15 мая пресс-служба администрации.

В заявлении палестинской адмиистрации указано, что эта мера принята в качестве ответа на перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Уточняется, что палестинский посол покинет Соединенные Штаты не позднее 16 мая.

Стоит отметить, что госдеп воздержался от комментариев по этому вопросу.

«Насколько я знаю, представительство остается открытым, в остальном отсылаю вас за комментарием к Палестинской национальной администрации», — сказала по этому поводу журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Напомним, ранее аналогичное решение приняла Турция, одновременно заявившая об отзыве посла из Тель-Авива.

Кроме того, в Турции и в Палестине объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе столкновений с израильскими силовиками в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос посольства США в Иерусалим вызвал резкое усиление акций протеста палестинцев, в ходе которых погибли не менее 59 человек, а еще 2,5 тыс. пострадали.

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