В Беларуси хотят взять бело-красно-белый флаг под защиту государства

Кирилл Забавский, , 22:31 — REGNUM

Недавно из СМИ стало известно о том, что депутат Парламента Республики Беларусь Анна Канопацкая провела презентацию законопроекта «об использовании и охране бело-красно-белого флага». Мероприятие прошло 14 мая в 18:00 в минской гостинице «Виктория» (г. Минск, пр-т Победителей, д.59). Следующим этапом инициаторами было объявлено о подаче проекта закона на рассмотрение в Палату Представителей Республики Беларусь. В заголовке презентации бело-красно-белый флаг был представлен как первый государственный флаг Республики Беларусь.

Для начала следует напомнить, с чем связано было появление бело-красно-белого флага в новейшей истории Беларуси. С развалом СССР и наступлением смутного времени, вопреки воле народа, высказанной на общесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., в нарушение союзного Договора 1922 г. об образовании СССР, затем в нарушение целого ряда национальных законов Республики Беларусь, на некоторое время бело-красно-белый флаг использовался как государственный до завершения смутного времени и избрания Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в 1994 году и до всенародного референдума 1996 года, на котором подавляющим большинством белорусского народа были возвращены национальные символы белорусов — красно-зеленый флаг с народным орнаментом у древка и современные герб и гимн Республики Беларусь, преемники герба и гимна БССР.

Также, следует напомнить, Республика Беларусь является правопреемницей Белорусской Советской Социалистической Республики, суверенного и независимого государства, что подтверждается членством в ООН, соответственно наследницей её исторического пути (от истоков образования ССРБ-ЛитБел-БССР) и соответственно её государственных символов — флага, герба и гимна, которые практически в неизменном виде сохранились до наших дней, пройдя все испытания временем, каждый раз были поддержаны народом и являются государственными символами современной Республики Беларусь. Таким образом, первым флагом БССР и соответственно по правопреемственности Республики Беларусь является монолитно красный флаг, который в 1951 году по инициативе Якуба Коласа, с утверждением товарища Сталина — дополнился народным орнаментом у древка и зеленой полосой у основания.

Теперь давайте попробуем разобраться, с опорой на общедоступные и общепризнанные источники, учебники времен БССР и современной Республики Беларусь, энциклопедии и архивы, откуда вообще взялся бело-красно-белый флаг, который в наши дни представители белорусского националистического движения хотят защитить законом и зачем они это делают, тезисно:

— бело-красно-белый флаг впервые появился на территории современной Беларуси с появлением татар, переселенных Витовтом в период Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского и с тех времен является их национальным достоянием;

— различное сочетание цветов и форм бело-красно-белого окраса соответствует польской национальной геральдической традиции и благодаря польской шляхте в период Рэчи Посполитой навязывалось подпанокам (белорусским шляхтичам) и простым холопам, в качестве символики верноподданичества;

— с начала ХХ-го века история бело-красно-белого флага неразрывно связана с белорусским националистическим движением, не имевшим и не имеющим поддержки у большинства белорусского народа, зато имевшее и имеющее покровительство Польши и других Западных Метрополий;

— в начале 1918 года белорусским националистическим движением была предпринята неудачная попытка объявления так называемой Белорусской Народной Республики (далее БНР) в оккупированном Минске с дозволения и под протекторатом немецких и польских оккупационных властей и в противовес созданию белорусским народом БССР, таким образом дальнейшая история бело-красно-белого флага неразрывно связана с историей БНР, также не имевшей и не имеющей поддержки у большинства белорусского народа;

— вершиной и самым продолжительным успехом в истории белорусского националистического движения, идеологических последователей идей БНР, комплементарных с ней структур и их символики — бело-красно-белого флага, является их служба немецкому сапогу в период Великой Отечественной войны; в эти годы немецко-фашистские оккупанты позволили за хорошую службу представителям белорусского националистического движения под бело-красно-белыми флагами работать в гебиткомисариатах, крайсляндвиртах и полиции, в том числе на руководящих должностях;

— в наши дни под бело-красно-белым флагом белорусская оппозиция, идеологические последователи полицаев и представители белорусского националистического движения продолжают оболванивать народ и расшатывать государственные устои, их идейными и руководящими центрами являются НКО, находящиеся в Польше и Прибалтике, а также правительство БНР в изгнании, штаб-квартира которой находится в США-Канаде, на содержании у фондов, близких к американским спецслужбам, их официальной позицией является непризнание легитимности белорусской власти и соответственно Республики Беларусь;

— в эти дни, под бело-красно-белым флагом, идеологические последователи полицаев из числа белорусского националистического движения участвуют в братоубийственной войне на Украине, на стороне карательных батальонов и бандеровской хунты, пришедшей к власти вследствии антиконституционного государственного переворота, занимаются наёмничеством, мародерством, насилием против мирных жителей Донбасса, сплотившихся в народное ополчение и не захотевших предать своих предков и своё племя;

Вроде с бело-красно-белым флагом всё ясно. Однако, исходя из здравого смысла, возникает вопрос, почему его хотят защитить законом, вместо того, чтобы давно его запретить? Ответ видится в следующем, белорусская оппозиция, идеологические последователи полицаев и представители белорусского националистического движения под бело-красно-белыми флагами на протяжении уже более 25 лет часто и постоянно собираются толпою, громко кричат о чем-то, в подтверждение этого хаотично машут руками, их лица изображают страдания и боль. Однако, на поверхности всё это является истерией. Мало кто задумывается над тем, какие цели преследуются кукловодами оболваненной толпы, продавливаемые и скрытые за внешней истерией. Вместе с этим, вызываемые эмоции передаются на окружающих и уже очевидно проникают в сознание некоторых государственных служащих. Вполне вероятно, данное расстройство может иметь развитие до всеобщей смуты, что может привести также, как на Украине к гражданской войне и развалу государства. Этого нельзя допустить. Противопоставить массовой истерии и вывести из нее можно лишь решительными действиями, с опорой на твердые убеждения, с опорой на знания об исторических событиях.

Вместе с этим, в наши дни в Беларуси также наблюдается коллапс власти, когда исполнительная власть вынуждена обращаться за исторической справкой в Институт истории НАН РБ и иные специализированные инстанции, однако, в которых могут работать зараженные националистической истерией сотрудники, в нарушение здравого смысла идущие на поводу своих эмоций. Об этом говорит следующий конкретный пример — 9 марта 2018 года на польском телеканале БелСат в программе «Кожны з нас», посвященной теме БНР, приняли участие действующие сотрудники Института истории НАН РБ, государственной научной организации:

Валентин Голубев — доктор наук, профессор НАН РБ (один из основателей БНФ)

Олег Трусов — кандидат исторических наук (один из основателей БНФ)

Владимир Ляховский — кандидат исторических наук, преподаватель БГУ

Валентин Мазец — кандидат исторических наук, НАН РБ

Сергей Хоревский — кандидат искусствоведения, историк культуры

‑ и другие.

С 28 мин. 55 сек. данной передачи, когда на экране появляется символика т.н. БНР и звучит её гимн, все встают, включая сотрудников Института истории НАН Беларуси (кроме одного человека) и начинают подпевать гимну т.н. БНР, что фактически можно сравнить с актом публичной присяги на верность т.н. БНР. Напомню, структуры, руководители которой в настоящее время находятся в США-Канаде, финансируются из фондов, близких к разведслужбам США, их официальная позиция заключается в непризнании легитимности белорусской государственной власти и, соответственно, ставит под сомнение легитимность самой Республики Беларусь.

Очевидно, что действия депутата белорусского Парламента Анны Канопацкой по продвижению бело-красно-белого флага либо обусловлены незнанием истории, либо специально направлены на оболванивание граждан и подрыв государственных устоев Республики Беларусь.

Также очевидно, при рассмотрении проекта Канопацкой о бело-красно-белом флаге, белорусским законодателям необходимо принять к сведению вышеизложенные аргументы и учесть опыт разложения Украины, начавшийся с оголтелого национализма. Ведь, как известно, ошибки разумней не допускать, чем потом их исправлять.

Но самое главное заключается в том, что бело-красно-белый флаг, какие бы смыслы в него не вкладывали при его выдумывании, с ходом времени уже навечно запятнан попрошайничеством протектората перед Западными метрополиями, пособничеством с нацизмом и фашизмом, зверством полицаев и предателей Родины, кровью белорусского народа.

И если у кого-то, таким образом, хватает наглости насмехаться над памятью белорусского народа, то может среди белорусских законодателей появятся люди, у которых хватит воли и достоинства перед нашими предками — признать бело-красно-белый флаг наконец символом предательства, приравнять к нацистской символике и запретить его использование в любом виде на территории Республики Беларусь.

Пост Скриптум. Раз, как мы выяснили, история бело-красно-белого флага неразрывно связана с историей БНР, тогда стоит напомнить слова Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который совершенно ясно и предельно конкретно высказал своё мнение на этот счёт: «…такое событие было в нашей истории, но гордиться здесь нечем».

Забавский Кирилл Сергеевич — белорусский поэт, общественный деятель, заместитель Председателя Международного общественного движения «Бессмертный полк» (Беларусь)