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МИД Ирана требует гарантий соблюдения интересов страны в ядерной сделке

Политика

На замораживание своей ядерной программы в рамках СВПД Тегеран пошел в обмен на отмену финансовых и экономических санкций

МИД Ирана требует гарантий соблюдения интересов страны в ядерной сделке
Реактор в Иране

Тегеран, 15 мая 2018, 22:15 — REGNUM  Стремление сохранить соглашение по иранской ядерной программе должно быть реализовано в четких гарантиях соблюдения иранских экономических интересов, заявил 15 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед стартом переговоров с Евросоюзом.

Заявление главы МИД Ирана было сделано в Брюсселе. Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что намерения участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сохранить его действие должны быть подкреплены конкретными гарантиями соблюдения экономических интересов Тегерана.

«Мы ясно выступали с позиции, что экономические выгоды, которые предусмотрены СВПД, должны быть получены Ираном для сохранения баланса соглашения. И нам надо посмотреть, как оставшиеся в соглашении участники смогут обеспечить эти выгоды для Ирана», — сказал Мохаммад Джавад Зариф.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что времени на принятие конкретных решений остается немного и политическая воля должна выражаться в конкретных действиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, после выхода США из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана позиция Тегерана заключается в том, что дальнейшее замораживание работ по ядерному оружию возможно только в обмен на обеспечение остальными участниками соглашения иранских интересов, указанных в СВПД.

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Ядерная программа Ирана
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