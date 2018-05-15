Спецслужбы Испании: В поддержке каталонских сепаратистов виновата Россия

Мадрид, , 22:03 — REGNUM Спор о независимости Каталонии подогревается российскими интернет-троллями? Органы безопасности Германии на встрече европейских спецслужб, которая прошла в Берлине в понедельник, 14 мая, высказали предположение относительно того, что Россия поддерживает каталонское сепаратистское движение пропагандой, сообщает сегодня, 15 мая, немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

Председатель Федеральной службы по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен на встрече глав европейских спецслужб в Берлине заявил, что у него нет информации «из первых уст», однако звучит это предположение «очень правдоподобно». По данным Федеральной разведывательной службы, речь идет о поддержке, прежде всего, в информационной сфере, а не о финансовых вложениях.

Кроме того, в ходе встречи немецкие и британские спецслужбы, а также должностные лица НАТО обвинили Россию в «дестабилизации западных демократий» с помощью дезинформации. Маасен, в свою очередь, призвал немецких граждан проявлять большую бдительность и «быть более критичными к потребляемой информации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава британской службы безопасности MI5 Эндрю Паркер на встрече в Берлине заявил, что Россия практикует доктрину манипуляции СМИ с распространения искаженной информации в соцсетях, а также упрекнул российских военных и разведывательные службы в попытке осуществить «агрессивные и пагубные действия».

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Аналогичные утверждения были высказаны и представителями НАТО. Так, заместитель генсека Альянса Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен отметил, что Россия «систематически» проводит кампании по распространению дезинформации и чуть ли не ежедневно совершает кибератаки на информационные системы НАТО.

И подобная риторика, к сожалению, уже стала нормой в западных политических кругах. Выводы на основании того, что что-то выглядит «очень правдоподобно» и «вероятнее всего за этим стоит Россия» делаются западными политическими элитами уже далеко не в первый раз.

Одним из ярких примеров информационного противостояния России и Запада в прошлом году стало «дело Лизы», неадекватная реакция немецкой стороны на которое послужила поводом серьезной дипломатической напряженности между Берлином и Москвой. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил немецкие власти в сокрытии преступления. Сейчас же подобная риторика вылилась в противостояние уже между Москвой и Лондоном по поводу «дела Скрипалей», а информационная кампания властей Соединенного Королевства против России привела к высылке российских дипломатов из ряда европейских стран и США.

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Кроме прочего, Федеральная служба по защите конституции также обвинила Россию в совершении кибератаки на бундестаг весной 2015 года и последующих кибер-нападений на политические партии и фонды Германии в 2017 году.

Глава британской контрразведки Эндрю Паркер, в свою очередь, назвал «действия» России «неприемлемыми» и заявил, что «вместо того, чтобы стать уважаемой великой державой, Россия рискует стать изолированной парией». И при всем при этом Паркер подчеркнул, что важно не усугублять напряженность в отношениях с Москвой.

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