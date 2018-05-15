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Нетаньяху: Руки Эрдогана — в крови мирных курдов в Турции и Сирии

Политика

Израильский премьер отреагировал на критику президента Турции

Тель-Авив, 15 мая 2018, 21:29 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего Израиль «террористическим государством».

«Человек, который посылает тысячи турецких солдат на поддержание оккупации северного Кипра и вторжения в Сирию, не должен поучать нас, когда мы защищаемся от вторжения ХАМАС. Человек, руки которого в крови бесчисленных курдских мирных жителей в Турции и Сирии — последния, кто может учить нас военной этике», — приводит слова израильского премьера его пресс-служба.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия израильских военных и полицейских в секторе Газа, стрелявших на поражение в палестинцев, которые протестуют против переноса посольства США в Иерусалим.

Президент Турции назвал Израиль «террористическим государством», а действия израильских силовиков охарактеризовал как «геноцид».

"Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ситуации», — заявил Эрдоган.

15 мая МИД Турции предложил послу Израиля в Анкаре Эйтану Наэху покинуть страну. Чуть позднее Израиль выслал из страны турецкого консула в Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль выслал из страны турецкого консула

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