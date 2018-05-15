Велаяти: Иран не будет пересматривать «ядерную сделку»

Тегеран, , 21:26 — REGNUM Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Иран не будет пересматривать «ядерную сделку», 15 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Велаяти, Иран не намерен пересматривать условия международного соглашения 2015 года после выхода из США из «ядерной сделки».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году между Ираном и США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией.

Также США начали вводить новые санкции против Ирана, которые должны коснуться как исламской республики, так и всех ее контрагентов, в том числе из ЕС.

В настоящий момент Германия, Франция и Великобритания выступают за сохранение «ядерной сделки» с Ираном без Соединенных Штатов.

Однако глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи уже заявил, что «не испытывает оптимизма» по поводу возможности стран ЕС сохранить ядерное соглашение в условиях давления США.

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