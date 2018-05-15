Медведев обещал представить Путину кандидатов в министры 18 мая

Сочи, Краснодарский край, , 21:13 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пообещал президенту России Владимиру Путину представить кандидатов на должности министров в своем втором правительстве 18 мая. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 15 мая, на рабочей встрече с российским лидером в Сочи.

«Я буду готов прибыть к вам в пятницу (18 мая — ИА REGNUM ) и доложить все предложения по кадрам», — сказал Медведев.

Он также добавил, что количество вице-премьеров России приводится в соответствие с возникшими ранее договорённостями.

Напомним, на этой же встрече Медведев представил Путину проект указа (который президент тут же и подписал) по структуре своего второго правительства. Принципиальных изменений структура правительства не претерпела, однако есть весьма существенные изменения.

Так, Министерство образования и науки отныне преобразуется в два органа исполнительной власти — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Министерство связи и массовых коммуникаций переименовывается в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Кроме того, все торговые представительства России за рубежом передаются в ведение Министерства промышленности и торговли, тогда как раньше они находились в ведении Министерства экономического развития.

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