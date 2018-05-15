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Мэй: Необходимо провести независимое расследование событий в секторе Газа

Политика

Число жертв столкновений с вооруженными силами Израиля, произошедших в секторе Газа 14 мая, достигло 60 человек

Лондон, 15 мая 2018, 21:14 — REGNUM  Трагические события в секторе Газа «вызывают чрезвычайное беспокойство», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 15 мая сообщает Reuters.

Мэй заявила о необходимости проведения расследования действий израильских вооруженных сил, которые 14 мая убили десятки палестинских демонстрантов на границе с сектором Газа.

«Существует настоятельная необходимость установить факты того, что произошло вчера, посредством независимого и прозрачного расследования», — заявила Мэй в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Человеческие жертвы, которые мы видели, ужасны. Все это вызывает чрезвычайное беспокойство… Такое насилие может разрушить усилия по поиску мира», — добавила Мэй.

Напомним, число жертв столкновений с вооруженными силами Израиля, произошедших в секторе Газа 14 мая, достигло 60 человек. Общее число пострадавших превысило 2 тыс. 700 человек, включая женщин и детей.

Ранения получили свыше 220 несовершеннолетних. В Кувейте заявили, что 16 мая в Совбез ООН будет внесен проект резолюции по сектору Газа. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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