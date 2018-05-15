Макрон попросил Нетаньяху уважать права палестинцев

Париж, , 21:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уважать права палестинцев, 15 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-службы президента Франции, в ходе телефонных переговоров с Нетаньяху Макрон «выразил глубокую озабоченность» в связи с насилием в секторе Газа и заявил о праве палестинцев на «мирный протест».

«(Президент) выразил глубокую озабоченность ситуацией в Газе, осудил насилие, подчеркнул важность защиты гражданского населения и его права на мирный протест», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая военные Израиля на границе с сектором Газа подавили массовые беспорядки, в которых участвовали тысячи палестинцев.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, в результате действий израильских военных, открывших огонь по протестующим, погибли 55 палестинцев, более 2000 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных «защитой от ХАМАС», намеренного «уничтожить Израиль» путем прорыва пограничных заборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Никки Хейли похвалила Израиль за «сдержанность» в секторе Газа

Читайте развитие сюжета: «Я ненавижу Израиль»: полиция Туниса предотвратила атаку возле синагоги