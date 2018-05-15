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Журналисту РИА «Новости Украина» объявлено о подозрении в госизмене

Политика

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыски в редакции издания

Киев, 15 мая 2018, 20:53 — REGNUM  Журналисту РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому объявлено подозрение в совершении государственной измены. Об этом 15 мая сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

«СБУ информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления», — сообщила пресс-секретарь.

Гитлянская уточнила, что на данный момент журналист задержан. В отношении него открыто производство по статье 111 УК Украины «Государственная измена».

Как передавало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский был задержан сегодня в Киеве на выходе из своего дома. Позднее сотрудники СБУ ворвались в офис издания РИА «Новости Украины», где в течение нескольких часов проводили обыски. Кроме того, обыски прошли в квартире журналистки Людмилы Лысенко.

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