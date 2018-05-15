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Российский лидер подписал указ о структуре второго правительства Медведева

Политика

Структура правительства немного изменена

Российский лидер подписал указ о структуре второго правительства Медведева
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Сочи, Краснодарский край, 15 мая 2018, 20:50 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти», — сказано в сообщении.

В указе президента сказано, что Министерство образования и науки упраздняется и вместо него образуются два новых органа исполнительной власти — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Кроме того, Министерство связи и массовых коммуникаций переименовано в министерство цифрового развития.

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Правительство России
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