Медведев предложил Путину разделить Минобрнауки на два ведомства

Сочи, Краснодарский край, , 20:44 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину разделить Министерство образования и науки на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Такое предложение Медведев озвучил на встрече с Путиным в Сочи сегодня, 15 мая, передает ТАСС.

Представляя главе государства проект указа о структуре своего второго правительства, Медведев озвучил несколько идей, которые, по его мнению, направлены на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти.

Одной из таких идей является разделение Министерства образования и науки на два отдельных органа исполнительной власти, а именно — Министерство просвещения, которое будет заниматься общей образовательной деятельностью (школы и учреждения среднего специального образования); и Министерство науки и высшего образования, в компетенцию которого войдут вопросы деятельности научных учреждений и развитие науки вообще, а также деятельность высших учебных заведений.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Минобрнауки может быть разделено на два ведомства. При этом вероятным кандидатом на пост министра просвещения является действующий глава Минобрнауки Ольга Васильева, а на пост министра науки и высшего образования прочат главу ФАНО Михаила Котюкова.

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