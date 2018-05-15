«Единая Россия» в Самаре выбрала участников праймериз на пост губернатора

Самара, , 20:44 — REGNUM «Единая Россия» определила кандидатуры участников предварительного голосования для дальнейшего выдвижения на пост губернатора Самарской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В список участников праймериз вошли пять человек: врио самарского губернатора Дмитрий Азаров, советник по вопросам инвестиционной политики и внешних межрегиональных экономических связей губернатора города Севастополь Николай Брусникин, депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев, директор Школы имени Королева в Тольятти Татьяна Подоляко и директор самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова Сергей Шевченко.

С 16 по 31 мая кандидаты проведут встречи с секретарями первичных и местных отделений партии. Тогда же «Единая Россия» будет обсуждать предвыборную программу регионального отделения на выборах губернатора Самарской области.

«В июне Самарская Губернская Дума примет решение о назначении досрочных выборов губернатора Самарской области», — отметила секретарь самарского отделения партии Екатерина Кузьмичева.

Праймериз пройдут 19 июня путем тайного голосования в рамках региональной партконференции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , 25 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина и наделил его полномочиями спецпредставителя по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. В тот же день указом Путина врио главы Самарского региона назначен Дмитрий Азаров, занимавший пост сенатора — председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Ранее Азаров заявлял, что будет участвовать в губернаторских выборах, поскольку удачи в избирательной кампании ему пожелал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 25 апреля.

Выборы губернатора Самарской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2018 года.

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