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Арестован экс-мэр челябинского Миасса

Политика

А «Единая Россия» приостановит его членство

Миасс, Челябинская область, 15 мая 2018, 20:40 — REGNUM  Бывший глава Миасского городского округа Челябинской области Геннадий Васьков взят под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Также ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в 2017 году он дал указание приобрести по завышенной стоимости помещение для размещения детского сада.

Напомним, Геннадий Васьков был задержан днём 14 мая. Этому предшествовала выемка документов в мэрии. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Они же занимаются и оперативным сопровождением уголовного дела.

Сегодня, 15 мая, городское собрание депутатов удовлетворило заявление мэра о сложении полномочий. Его он написал на прошлой неделе. Теперь предстоит назначить нового главу города. Назначение состоится по конкурсу.

Региональное отделение «Единой России» со своей стороны заявило, что приостановит членство Васькова в партии.

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