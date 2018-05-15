Иерусалим, Израиль, , 21:01 — REGNUM Израиль выслал из страны турецкого консула в Иерусалиме, 15 мая передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, консулу было предложено вернуться в Турцию «для консультаций в течение определенного периода времени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая МИД Турции приказал послу Израиля в Анкаре покинуть страну «на некоторое время».

За день до этого, 14 мая, Турция отозвала своих послов из Израиля и Соединенных Штатов.

Действия Турции производились в ответ на открытие посольства США в Иерусалиме и подавление израильскими войсками протестующих палестинцев на границе с сектором Газа.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции предложил послу Израиля в Анкаре покинуть страну

Читайте развитие сюжета: Нетаньяху: Руки Эрдогана — в крови мирных курдов в Турции и Сирии