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Израиль выслал из страны турецкого консула

Политика

14 мая Турция отозвала своих послов из Израиля и США

Иерусалим, Израиль, 15 мая 2018, 21:01 — REGNUM  Израиль выслал из страны турецкого консула в Иерусалиме, 15 мая передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, консулу было предложено вернуться в Турцию «для консультаций в течение определенного периода времени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая МИД Турции приказал послу Израиля в Анкаре покинуть страну «на некоторое время».

За день до этого, 14 мая, Турция отозвала своих послов из Израиля и Соединенных Штатов.

Действия Турции производились в ответ на открытие посольства США в Иерусалиме и подавление израильскими войсками протестующих палестинцев на границе с сектором Газа.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции предложил послу Израиля в Анкаре покинуть страну

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