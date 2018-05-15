Самым богатым калининградским чиновником стал 33-летний министр торговли

Калининград, , 20:35 — REGNUM Самым богатым чиновником Калининградской области за 2017 год стал 33-летний министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков. Согласно данным на официальном сайте правительства Калининградской области, Кусков задекларировал доход в 17,7 млн рублей.

В пояснении к этой значительной сумме указано — «в том числе от использования имущества, а также полученные в порядке наследования».

Если в 2016 году Кускову принадлежала треть квартиры площадью 51 кв. метр, то теперь он владелец ещё трёх квартир (площадью 59, 57 и 55 кв. м), а также земельного участка в 600 кв. м и дома площадью 157 кв. м.

Также министр приобрел автомобиль премиум-класса Hyundai Genesis.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Дмитрий Кусков был назначен на пост главы Минпрома Калининградской области в январе 2017 года распоряжением тогдашнего и.о. губернатора Антона Алиханова. Глава региона охарактеризовал Кускова как «моего старого коллегу».

До Калининграда Кусков работал в должности замдиректора департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ.

Алиханов в 2017 году заработал 2,8 млн рублей.

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