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Медведев передал Путину проект указа о структуре нового правительства

Политика

Принципиальных изменений во втором правительстве Медведева не будет

Сочи, Краснодарский край, 15 мая 2018, 20:35 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев передал президенту России Владимиру Путину проект указа с предложениями по структуре своего второго правительства. Встреча Путина с Медведевым состоялась сегодня, 15 мая, в Сочи.

Медведев передал Путину проект указа, который содержит предложения по структуре нового правительства. Медведев считает, что каких-то принципиальных изменений в структуре его второго правительства быть не должно.

«С учетом того, что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается», — приводит слова Медведева ТАСС.

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