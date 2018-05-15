Бывший министр юстиции Узбекистана освобожден досрочно

Ташкент, , 20:13 — REGNUM Бывший министр юстиции Узбекистана Равшан Мухитдинов, осужденный в 2012 году на 15 лет тюрьмы, освобожден в зале суда, сообщает 15 мая «Газета.uz» со ссылкой на источник в судебной системе республики.

Бывший государственный служащий был освобожден определением кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 8 мая.

Бывший министр был арестован в 2011 году по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий, а в 2012 году был осужден по десяти статьям уголовного кодекса Узбекистана.

Равшан Абдулатифович Мухитдинов родился в 1965 году в Ташкенте. В 1985 году окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета.

В 1997 году окончил академию «Государственного и общественного строительства» при президенте Узбекистана, что позволило ему устроиться в аппарат главы государства, где он проработал до 2000 года.

С 2000 по 2005 год Мухитдинов занимал должность прокурора Джизакской области.

В 2005 году чиновник становится ответственным работником аппарат президента, а в 2006 — заместителем генерального прокурора.

С 2007 по 2011 году Равшан Мухитдинов был министром юстиции Узбекистана.

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