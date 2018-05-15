Среда, 16 Мая 2018 года
02:04:57 МСК

МИД РФ на украинском языке пригласил граждан Украины на ЧМ-2018

Политика

Ранее глава МИД Украины предупредил украинских болельщиков о «провокациях» на чемпионате мира по футболу

Москва, 15 мая 2018, 20:00 — REGNUM  МИД России отреагировал на публикацию министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twitter, в которой тот призвал украинских граждан не ехать на чемпионат мира по футболу в России.

«Мы будем очень рады видеть на ЧМ-2018 всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», — говорится в сообщении МИД России в Twitter, опубликованном на украинском языке.

Читайте также: Футбольная цензура — на Украине хотят запретить трансляцию ЧМ-2018

Напомним, ранее сегодня Павел Климкин призвал украинских болельщиков отказаться от поездки на чемпионат в Россию.

«Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — заявил при этом украинский министр.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить с 14 июня по 15 июляв одиннадцати городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнием Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины запугивает своих граждан перед ЧМ-2018 по футболу в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу-2018 в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить